Volleyballers winnen ook laatste groepswedstrijd op EK tegen Noord-Macedonië

De Nederlandse volleyballers hebben op het Europees kampioenschap de laatste groepswedstrijd gewonnen. In Skopje won Oranje, de nummer elf van de wereld, eenvoudig met 3-0 (25-19, 25-19, 25-16) van gastland Noord-Macedonië (FIVB-36).

Oranje speelde een stuk scherper dan maandag, toen het de Denen moeizaam met 3-1 versloeg. In de openingsset nam het halverwege afstand en in de tweede set was het verschil al snel gemaakt.

Vanaf 20-10 kwamen de Noord-Macedoniërs met een sterke servicebeurt van Aleksandar Ljaftov, met onder andere drie aces, terug tot 20-17, maar daarna herstelde Oranje de orde.

Naar achtste finales

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in de poule ook van Montenegro en Tsjechië en verloor alleen van Polen, de aanvoerder van de wereldranglijst. Daardoor was Oranje al zeker van een plaats in de achtste finales.

Als de vrijwel zekere nummer 2 van poule C reist de ploeg nu naar Bari voor het duel met de nummer 3 uit poule A. Dat wordt Servië of Duitsland.