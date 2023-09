Werk bagageafhandelaren Schiphol nog steeds te zwaar, inspectie grijpt in

Zes bagageafhandelaren op Schiphol krijgen definitief een dwangsom opgelegd, omdat ze te weinig maatregelen nemen om het fysiek zware werk voor grondmedewerkers te verlichten. Ze tillen nog steeds te zwaar en doen werk dat hun gezondheid en veiligheid in gevaar brengt, zo concludeert de Arbeidsinspectie.

In februari van dit jaar werd bekend dat vakbond FNV een massaclaimzaak voorbereidde tegen de bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. De vakbond deed dit nadat de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur in september had aangetoond dat deze bedrijven hun personeel al jaren fysiek te zwaar werk lieten doen, terwijl ze op de hoogte waren van de gezondheidsrisico's.

De afhandelaren hebben tilhulpen en bagagerobots aangeschaft om het werk voor hun personeel te verlichten. Volgens de inspectie is er wel verbetering te zien, maar lang niet genoeg. De tilhulpen worden niet overal gebruikt en voor personeel is er nog te weinig afwisseling in werk. Afgelopen juni stuurde de inspectie hierover ook al een waarschuwing naar de bagageafhandelaren.

Klachten aan rug en schouders

Het afhandelen van bagage moet de komende jaren volledig worden geautomatiseerd. Nu gaat bijna al het sjouwwerk nog met de hand. FNV kreeg honderden meldingen van Schipholmedewerkers met klachten aan schouder, rug en knie. Tot die tijd moet het sjouwwerk dus minder zwaar gemaakt worden door robots, tilhulpen en meer afwisseling in werkzaamheden.

De dwangsommen bedragen in totaal 200.000 euro per maand. De boetes verschillen, maar de hoogste boete voor bagageafhandelaren is 65.000 euro. De inspectie gaat regelmatig controleren of de omstandigheden verbeteren. Zo niet, dan moeten de bedrijven betalen.

Nieuwsuur en de NOS deden eerder onderzoek naar de arbeidsomstandigheden op Schiphol: