Heitinga volgt Kudus en Álvarez en wordt assistent bij West Ham

John Heitinga vervolgt zijn trainersloopbaan als assistent van David Moyes bij Premier League-club West Ham United. Het contract van de 39-jarige Heitinga bij Ajax werd in juni ontbonden. Bij West Ham treft hij ex-Ajacieden Edson Álvarez en Mohammed Kudus, die in augustus de overstap naar Engeland maakten.

Na zijn loopbaan als voetballer bekleedde Heitinga diverse trainersfuncties binnen de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Hij was vanaf 2016 assistent bij Jong Ajax en leidde tussen 2017 en 2021 het hoogste jeugdteam. Sinds de zomer was 2021 was hij hoofdcoach van Jong Ajax en vanaf januari van dit jaar interim-hoofdcoach van het eerste.

Oude bekende Moyes

Als tijdelijke vervanger van de ontslagen Alfred Schreuder slaagde Heitinga er niet in het tij te keren. Ajax eindigde op de derde plaats in de eredivisie, verloor de finale van de KNVB-beker van PSV en werd in de Europa League uitgeschakeld door het Duitse Union Berlin.