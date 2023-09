Ganna wint tijdrit in Vuelta, Kuss houdt rode trui, Evenepoel pakt tijd

Remco Evenepoel, wereldkampioen tijdrijden, moest in Ganna zijn meerdere erkennen. De Belg was 16 seconden langzamer dan de Italiaan.

Filippo Ganna heeft de tiende etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De Italiaan in dienst van Ineos Grenadiers was veruit de snelste in de tijdrit over 25,8 kilometer in en rond Valladolid.

Ganna haalt vier man in

Van de tijdritspecialisten was Stefan Bissegger de eerste die aan de bak moest. Met een tijd van 28 minuten en 58 seconden mocht hij in de hotseat plaatsnemen. Even later was het Ganna die 1 minuut en 19 seconden van de tijd van de Zwitser afhaalde. Ganna, die in de Italiaanse kampioenstrui rijdt, haalde onderweg vier renners in en legde de lat hoog voor zijn concurrenten.

Van de grote namen voor het algemeen klassement was Aleksandr Vlasov de eerste die bij het eerste tussenpunt in de buurt kwam van Ganna. De Rus was 23 seconden langzamer dan de Italiaan. Tour-winnaar Jonas Vingegaard, die in het algemeen klassement 2.33 minuut achterstaat op ploeggenoot Kuss, zat daar twee seconden achter.

Primoz Roglic (+2.29, ook Jumbo-Visma) begon sneller aan zijn tijdrit. De Sloveen verloor bij het eerste meetpunt slechts tien seconden op Ganna. Wereldkampioen Remco Evenepoel was na 12,5 kilometer verrassend een seconde trager dan Roglic.

Evenepoel wint tijd

Bij het tweede tussenpunt verloren Roglic en Vingegaard meer tijd op Ganna, terwijl Evenepoel juist tijd pakte op de twee Jumbo-mannen. Kuss, geen tijdritspecialist, hield stand en liet Soler (UAE) zijn rode trui niet bedreigen. Uiteindelijk was Soler slechts 17 seconden sneller dan Kuss.