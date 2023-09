Partij voor de Dieren: pak vergunningen Tata Steel en Chemours af

De Nederlandse vee-industrie moet met 75 procent krimpen. Van Tata Steel en Chemours worden de lozings- en andere vergunningen ingetrokken. En er komt een totaalverbod op schadelijke pfas-stoffen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november.

"We gooien het roer om en gaan toe naar een leefomgeving die ons niet langer ziek, maar gezond maakt. Bedrijven mogen niet langer milieuvreemde stoffen in het water lozen of naar de lucht uitstoten", zegt Kamerlid Christine Teunissen, tevens voorzitter van de programmacommissie. "Tata Steel mag alleen voortbestaan als op korte termijn duidelijk wordt gemaakt hoe het bedrijf in 2030 schoon, klimaatneutraal en circulair wordt."

Bouw biomassacentrales stoppen

De partij wil een ministerie van Klimaat en Biodiversiteit en iedere maand een persconferentie van de premier over het klimaat. Ook moet er wat de PvdD betreft een verbod komen op het verbranden van biomassa uit hout en moet de bouw van biomassacentrales direct stoppen.

Milieuschade moet worden verrekend in de prijs van producten. Voor consumenten en producenten wil de partij strengere eisen om de consumptie te reguleren. "Een nationaal plan met afdwingbare doelstellingen moet het aantal spullen dat we produceren en consumeren omlaag brengen", schrijft de programmacommissie.

Nieuwe producten moeten worden gemaakt van zo min mogelijk materialen. Die materialen moeten kunnen worden hergebruikt en de producten zelf moeten lang meegaan en eenvoudig te repareren zijn.

Radicaal

"Sommige voorstellen zijn radicaal maar dat is een vereiste", zegt Teunissen. "Het gaat niet goed met de wereld, en de politieke en maatschappelijke roep om verandering wordt steeds luider. En die verandering moet nu plaatsvinden."

Partijleider Esther Ouwehand is de beoogde nieuwe lijsttrekker. Zij is voorgedragen door het bestuur. Op 24 september komen de leden bij elkaar voor een verkiezingscongres.

Bij de afgelopen paar Kamerverkiezingen groeide de partij gestaag naar de huidige zes zetels. In een peiling van eind vorige maand, die vanwege de grote winst van de nieuwe partij NSC van Pieter Omtzigt een politieke aardverschuiving te noemen was, kreeg de PvdD er virtueel twee zetels bij.