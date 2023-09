Na bosbranden kampt deel van Griekenland nu met overstromingen

Een deel van Griekenland kampt met overstromingen door zware regenval. Vooral de regio Thessalië is zwaar getroffen. Een deel van de stad Volos staat onder water. In de buurt van de stad kwam een man om het leven toen een muur instortte.

Het ging waarschijnlijk om een boer die bij zijn dieren wilde komen. Een andere persoon werd met het water meegesleurd en is nog vermist. Bewoners in het overstroomde gebied worden met bootjes uit hun huizen gehaald. Op beelden zijn modderstromen in de straten te zien.

Ook morgen slecht weer

Ook morgen wordt slecht weer verwacht in de regio. Inwoners hebben via een tekstbericht een waarschuwing gekregen om binnen te blijven als dat mogelijk is. De waarschuwing geldt ook voor andere gebieden in Centraal-Griekenland die later op de dag en morgen hinder kunnen ondervinden van het noodweer.

Het nationale meteorologisch instituut van Griekenland voorspelt dat er vandaag en morgen in de regio Pilion, zo'n 170 kilometer ten noorden van Athene en dicht bij Volos, 650 tot 700 milliliter regen gaat vallen. Ter vergelijking: dat is meer dan er normaal gesproken in een jaar valt in Athene (400 milliliter).

Deze zomer werden grote delen van Griekenland geteisterd door natuurbranden. Ook in de streek rond Volos woedde een grote brand. In het noordoosten van het land kwamen zeker twintig mensen om het leven door natuurbranden. Eurocommissaris Lenarcic van Crisisbeheer noemde de brand in die streek zelfs de grootste bosbrand die ooit in de Europese Unie heeft gewoed.