Kooij sprint naar derde overwinning op rij in Ronde van Groot-Brittannië

Olav Kooij heeft na de eerste en de tweede ook de derde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De snelle man van Jumbo-Visma was in de rit naar Beverley over 154,7 kilometer wederom de sterkste in de massasprint.

Kooijs ploeg had Steven Kruijswijk en Jos van Emden al vroeg op moeten roken, waardoor het erg lastig was om de laatste 30 kilometer te controleren. Ineos was actief en zette een late vluchtgroep van negen man op. Movistar schoot Jumbo echter te hulp, waardoor Nils Politt en Matthew Bostock op 7 kilometer van de meet als laatsten werden gegrepen.

In de finale liep bij Jumbo alles weer op rolletjes, al kwam Danny van Poppel in de sprint nog wel in de buurt van Kooij.