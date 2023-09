GroenLinks en PvdA combineren idealen in verkiezingsprogramma

De partijcombinatie GroenLinks-PvdA wil een einde aan nuluren- en oproepcontracten en een minimumloon van 16 euro per uur. Dat staat in het gezamenlijke conceptverkiezingsprogramma. Verder gaat de belasting voor werkenden met een laag en middeninkomen omlaag en komt er een miljonairsbelasting, als het aan de partijen ligt.

Naast maatregelen voor de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid willen de partijen ook meer dan nu gebeurt investeren in klimaatmaatregelen. Zij roepen op tot een "isolatieoffensief" voor alle huizen. Mensen met lage en middeninkomens krijgen daarbij voorrang, zodat hun lagere energierekening een positief effect heeft op hun besteedbaar inkomen. Een ov-kaart voor de daluren van 49 euro moet iedereen uit de spits en uit de auto krijgen.

Kernenergie is geen optie voor de partijen. Ze willen er geen nieuwe centrales bij en de centrale in Borssele moet volgens plan over tien jaar worden gesloten.

Lijsttrekker Frans Timmermans wil ook werken aan herstel van vertrouwen van burgers. "Het zelfvertrouwen in Nederland is weggespoeld, we benaderen elkaar in toenemende mate agressief en het vertrouwen in de overheid is beschadigd", zegt Timmermans. "Als mensen een vraag verkeerd beantwoorden krijgen ze al geen uitkering. Er is de afgelopen jaren gebleken dat mensen ten onrechte worden vermalen in de overheidsbureaucratie. Dat moet anders."

Geen marktwerking in kinderopvang

De partijen willen ook af van marktwerking in de kinderopvang - die moet een gratis voorziening worden - en de ouderenzorg. En grote techbedrijven krijgen een belastingheffing over hun digitale omzet. GroenLinks-PvdA blijft de militaire, humanitaire en economische hulp aan Oekraïne steunen.

Timmermans werd op 22 augustus via een ledenraadpleging gekozen tot lijsttrekker. Hij kreeg 91,8 procent van de stemmen. Er waren geen tegenkandidaten. Ongeveer de helft van de leden bracht een stem uit. Komende vrijdag wordt de lijst met de andere kandidaten bekendgemaakt. Ook daar wordt vervolgens een ledenreferendum over gehouden.