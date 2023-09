Kool winnares proloog Simac Tour, afzwaaiende Van Vleuten twaalfde

Annemiek van Vleuten eindigde op negen seconden van Kool als twaalfde. De Movistar-renster (40) rijdt haar laatste koers . In 2017 en 2018 won ze het klassement. Marianne Vos is met vier eindzeges recordhouder.

Voor de 24-jarige Kool was het al haar elfde dagzege van het seizoen. In juli schreef ze in de Baloise Tour liefst vier ritten op haar naam, waaronder de proloog. Ook pakte ze onder meer een rit in de Vuelta.

Charlotte Kool heeft de proloog van de Simac Tour op haar naam geschreven. De sprintster van DSM-Firmenich had maar 3.04 minuten nodig voor de 2,4 kilometer in Ede. Nederlands kampioene tijdrijden Riejanne Markus en de Belgische wereldkampioene op de weg Lotte Kopecky gaven beiden vier seconden toe.

Ladies Tour dagelijks live bij de NOS

De Ladies Tour duurt tot en met zondag 10 september. De tweede etappe in Gennep is woensdag vanaf 14.20 uur te zien op NOS.nl, in de NOS-app en via NOS Live (een app voor smart tv's).

Donderdag is er een tijdrit van ruim 7 kilometer rond het Belgische Leuven (12.30 uur) en daarna etappes met finish in Lelystad, Valkenburg. Het slotakkoord is in Arnhem (allemaal live vanaf omstreeks 14.30 uur).