Uitspraken Van Gaal vallen verkeerd in Argentinië: 'Hij is een slecht verliezer'

In Argentijnse media wordt vandaag uitgepakt met de uitspraken van voormalig Oranje-bondscoach Louis van Gaal over dat het WK in Qatar "vooropgezet" was, omdat Lionel Messi wereldkampioen moest worden. "De nieuwe provocatie van Van Gaal aan Messi", kopt sportkrant Olé. "Van Gaal spuwt met vuur: ongelooflijke uitspraken over het WK", schrijft tv-zender TyC Sports. "Bijna negen maanden na de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië, trekt Van Gaal opnieuw ten strijde tegen Messi", meldt Clarín, de grootste krant van het Zuid-Amerikaanse land. "De uitspraken van Van Gaal worden hier breed uitgemeten. Het stond op de voorpagina van alle nieuwswebsites en werd besproken in veel tv-programma's", vertelt de Nederlandse journalist Remi Lehmann, die woonachtig is in Argentinië. Slechte verliezer De teneur is overal in het land hetzelfde, ziet Lehmann. "Men vindt Van Gaal een hele slechte verliezer. Zijn uitspraken zijn hier verkeerd gevallen." Bekijk hier de bewuste uitspraken van Van Gaal terug:

Oud-bondscoach Louis van Gaal blikt na het gala van de eredivisie-awards terug op het afgelopen WK. - NOS

De 72-jarige Van Gaal, die na het WK met pensioen ging, krijgt (vooralsnog) weinig bijval in de voetbalwereld. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk zei vanmiddag: "Het is natuurlijk zijn mening. Iedereen mag een mening hebben. Ik deel dezelfde mening niet." Ook Oranje-doelman Mark Flekken, die overigens niet tot de WK-selectie behoorde, zei niet te geloven in een vooropgezet plan van de FIFA om Messi in de herfst van zijn carrière wereldkampioen te laten worden. "Als het de mening is van de ex-bondscoach, dan mag hij die mening zo uiten. Ik heb die mening persoonlijk niet gehad tijdens het WK", aldus Flekken. KNVB, FIFA en Messi De KNVB wil niet reageren op de uitspraken van zijn voormalige werknemer. De NOS heeft de FIFA en de Argentijnse bond AFA om een reactie gevraagd, maar die hebben nog niet geantwoord. Ook Messi heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van Van Gaal. De zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar landde vanochtend in Buenos Aires, waar Argentinië zich voorbereidt op een thuiswedstrijd tegen Ecuador. Het is de eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het WK van 2026 en de eerste competitieve interland van de wereldkampioen sinds het WK.

Onvriendelijk onderonsje tussen Messi en Van Gaal na afloop van de kwartfinale op het WK - EPA