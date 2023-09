Spanje ontslaat omstreden bondscoach Vilda, zestien dagen na behalen wereldtitel

De Spaanse voetbalbond RFEF heeft bondscoach Jorge Vilda van het vrouwenelftal ontslagen. De 42-jarige Madrileen zou telefonisch op de hoogte zijn gebracht van het besluit, melden diverse Spaanse media.

Vilda werd zestien dagen geleden wereldkampioen met Spanje. Sindsdien is het onrustig bij de bond vanwege de kus van voorzitter Luis Rubiales op de mond van speelster Jenni Hermoso tijdens de prijsuitreiking.

Eigenaardig

Vilda wordt al langer bekritiseerd. Vorig jaar gaven vijftien speelsters per brief te kennen niet mee te willen naar het WK, uit onvrede over zijn manier van leidinggeven. Zo zou hij op tactisch gebied niet begaafd genoeg zijn en zouden de trainingen ontoereikend zijn.

De speelsters beschuldigden hem ook van het hanteren van eigenaardige regels. Hun hotelkamers mochten niet op slot, gaven de speelsters bijvoorbeeld aan, en hun tassen werden gecontroleerd.

