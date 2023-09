Spanje ontslaat bondscoach Vilda en biedt excuses aan voor 'ongepaste Rubiales'

Er was niks aan de hand, had de boodschap van die video moeten zijn. Volgens Rubiales zou de kus na wederzijdse toestemming hebben plaatsgevonden. Hermoso ontkent dat.

De reden voor het ontslag is volgens Spaanse media dat Vilda Hermoso onder druk zou hebben gezet om te verschijnen in een video, waarin Rubiales zijn verontschuldigingen aanbiedt voor de ontstane commotie na de kus.

Vilda werd zestien dagen geleden wereldkampioen met Spanje. Sindsdien is het onrustig bij de bond vanwege de kus van voorzitter Luis Rubiales op de mond van speelster Jenni Hermoso tijdens de prijsuitreiking.

Voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse voetbalbond kust zondag na de 1-0 zege van Spanje op Engeland in de WK-finale de Spaanse middenvelder Jenifer Hermoso na een innige omhelzing op de mond. - NOS

Vilda was al sinds 2015 bondscoach van de Spaanse vrouwen. Hij had nog een contract tot 2024. Rubiales had na het WK aangekondigd dat te verlengen en dat de trainer een verviervoudiging van zijn salaris zou krijgen.

De bondscoach wordt al veel langer bekritiseerd. Vorig jaar gaven vijftien speelsters per brief te kennen niet mee te willen naar het WK, uit onvrede over zijn manier van leidinggeven. Zo zou hij op tactisch gebied niet begaafd genoeg zijn en zouden de trainingen ontoereikend zijn.

De speelsters beschuldigden hem bovendien van het hanteren van eigenaardige regels. Hun hotelkamers mochten niet op slot, gaven de speelsters bijvoorbeeld aan, en hun tassen werden gecontroleerd.

'Excuses aan de gehele voetbalwereld'

De interim-voorzitter van de voetbalbond, Pedro Rocha, maakte vandaag zijn "meest oprechte" excuses aan de "gehele voetbalwereld" voor het "ongepaste gedrag" van Rubiales. In de brief zegt Rocha zich te "schamen" voor Rubiales' acties, die momenteel geschorst is door de FIFA.