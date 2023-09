Inspecteur politie aangehouden voor lekken informatie

In Amsterdam is vanmorgen een politieman aangehouden. De 39-jarige inspecteur wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan derden.

In verband met deze zaak zijn ook twee andere verdachten opgepakt, een 35-jarige man uit Soest en een man van 36 uit Naarden. Er zijn doorzoekingen geweest in Almere en Hilversum en op de werkplek van de inspecteur in Amsterdam.

Het onderzoek loopt nog. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Vaker

Het gebeurt geregeld dat agenten vertrouwelijke informatie uit politiesystemen doorspelen aan mensen die daar geen recht op hebben. In februari werden twee voormalige agenten uit Almelo veroordeeld tot gevangenis- en werkstraffen voor het lekken van informatie naar het criminele milieu.

Een bekende zaak is die van een voormalige politiemedewerker uit Weert, Mark M. Hij verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen en verdiende daar veel geld mee. In 2015 liep hij tegen de lamp. In 2020 kreeg hij in hoger beroep een gevangenisstraf van vijf jaar voor het schenden van ambtsgeheimen, computervredebreuk en witwassen.