Ook modeketen Shoeby vraagt om meer tijd om ondergang te voorkomen

Opnieuw zit een winkelketen in de problemen. Modeketen Shoeby kan de rekeningen niet langer betalen. Om te voorkomen dat de keten met zo'n 200 vestigingen de deuren moet sluiten, wordt geprobeerd een akkoord te sluiten met schuldeisers.

Dat blijkt uit een brief van Shoeby aan schuldeisers en leveranciers, die vakblad RetailTrends in handen heeft. Daarin wordt geschreven dat zonder akkoord het doek binnen enkele weken kan vallen. De keten herstelt onvoldoende na de lockdowns tijdens de coronacrisis, en daar komt de hoge inflatie bovenop.

Moederconcern Van Deursen Group verwijst voor meer informatie naar Shoeby, dat vandaag telefonisch niet bereikbaar is.

Extra tijd

Vorige week werden de coronaschulden en inflatie al te veel voor Doek Retail. Dit bedrijf exploiteert tientallen vestigingen van Vero Moda, Vila en Pieces. Het vroeg faillissement aan omdat het de tijdens de coronaperiode opgebouwde belastingschuld niet kan terugbetalen.

Zo ver is Shoeby niet. De keten probeert via een zogeheten Whoa-procedure een deal te sluiten met schuldeisers. Vorige week probeerde koopjesketen Big Bazar nog via zo'n zelfde procedure extra tijd te krijgen om het bedrijf gezond te maken. De rechtbank wees dit verzoek gisteren af.

Eerder gingen modeketens Score en het tot hetzelfde bedrijf behorende kledingmerk Chasin' failliet. Ook Scotch & Soda viel om, maar dat bedrijf maakte een doorstart.