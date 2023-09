België sleept miljarden aan spaargeld binnen, terwijl banken rentes verlagen

Een "krachtig signaal" en "een duidelijke roep om respect van de Belgische spaarders richting de bankensector". De Belgische minister Van Peteghem van Financiën kraaide gisteren victorie over zijn alternatief voor de magere spaarrentes in zijn land.

Via een 'staatsbon' konden Belgen hun geld voor minimaal een jaar vastzetten bij de overheid, voor een rente van 2,81 procent.

Ruim 634.000 Belgen staken in een week tijd bijna 22 miljard euro in een staatsbon, zo maakte het Federaal Agentschap van de Schuld bekend. Dat is bijna 7 procent van het geld dat Belgische spaarders vorige week nog op deposito's bij banken hadden staan. Deze banken moesten de afgelopen week zelfs extra medewerkers optrommelen voor hun callcenters om klanten die via de bank staatsbons wilden kopen te helpen.

Maar nu het stof neerdaalt klinkt er ook kritiek. Want heeft de Belgische overheid nu een probleem opgelost? Of is er juist een nieuw probleem gecreëerd met de staatsbons? Zo merkte dagblad Het Nieuwsblad vanmorgen op dat Belgische banken helemaal niet in paniek zijn geraakt over het weglekkende spaargeld. Sterker nog: er zijn banken die juist hun spaarrentes verlagen.

Tijdelijk aanbod

Uit een rondgang van de krant blijkt dat Axa, Argenta, Beobank en Deutsche Bank een tijdelijk hogere rente van 2,81 procent op een termijnrekening van een jaar, dezelfde rente dus als een staatsbon, weer hebben ingetrokken. "Een tijdelijk aanbod", reageren de banken.

Ondertussen zijn er bij grotere banken als BNP Paribas Fortis en ING geen signalen dat zij iets aan hun rentes willen gaan doen. Op een gewone spaarrekening blijft die rond een half procent. "Je ziet dat voornamelijk kleinere banken hun rentes tijdelijk opgetrokken hebben", moest Van Peteghem erkennen bij de publieke omroep VTM.

Om die reden lijkt de minister de spaarrente in België niet te willen loslaten. Van Peteghem kwam met de staatsbons aanzetten nadat coalitiepartij Vooruit had gepleit voor een wet die banken verplicht de rente op reguliere spaarbankboekjes te koppelen aan de hoogte van de beleidsrente bij de Europese Centrale Bank. In een persverklaring stelt Van Peteghem dat banken nu gehoor moeten geven aan het signaal van ontevreden spaarders.

"Mensen kunnen er dan ook op rekenen dat de regering dit dossier de komende periode op de voet volgt om de concurrentie binnen de bankensector te verzekeren", zinspeelde hij op een tweede ronde met staatsbons. Die komt mogelijk in december.