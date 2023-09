Levenslang geëist tegen Salah Abdeslam voor aanslagen Brussel

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen de Franse terrorist Salah Abdeslam. Een jury oordeelde eerder deze zomer al dat hij schuldig was, en het OM heeft nu een eis geformuleerd.

De zaak gaat over de zelfmoordaanslagen op de Brusselse luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek, in 2016. Die eisten het leven van 35 mensen. Abdeslam is schuldig bevonden aan terroristische moord en deelname aan een terreurgroep.

De terreurdaden in België volgden vier maanden na de aanslagen in Parijs, op 13 november 2015. Daarbij vielen 130 doden. Terroristen van IS vielen het voetbalstadion Stade de France aan, schoten daarna hun wapens leeg bij caféterrassen en richtten vervolgens een bloedbad aan in de concertzaal Bataclan.

Enige levende dader

Abdeslam is de enige van de tien daders in Parijs die nog leeft. De anderen hebben zichzelf opgeblazen of zijn doodgeschoten door de politie. Abdeslam zou zichzelf ook opblazen in Parijs, maar deed dat uiteindelijk niet, volgens hemzelf "uit menselijkheid". Maar volgens justitie was zijn bomvest defect.

Na Parijs vertrok hij naar Brussel. Daar werd hij vier dagen voor de aanslagen op Zaventem en Maalbeek al opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek. Hij zat dus vast toen ze werden gepleegd. Toch werd hij door de jury verantwoordelijk gehouden voor het plannen en voorbereiden van de aanslagen.

Salah Abdeslam is voor de aanslagen in Parijs al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Hij zit zijn straf uit in Frankrijk, maar wil naar een Belgische gevangenis overgeplaatst worden omdat hij in Frankrijk naar eigen zeggen "psychologisch gefolterd" wordt.