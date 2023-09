Vanavond op tv: Debat over controversieel verklaren • Dossiers gezinshereniging stapelen op • Topregisseur Van Hove maakt een opera

De nieuwe liefde van theaterregisseur Van Hove: opera

Theater toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Dat was en dat is de missie van regisseur Ivo van Hove. Deze week stopt de Belg na 22 jaar als directeur bij het Internationaal Theater Amsterdam.

De toneelregisseur wil meer tijd geven aan zijn andere liefde: opera. Dat doet ie nu al bij de wereldberoemde Metropolitan Opera in New York. En ook bij de Nationale Opera, waar Van Hove de Duitse klassieker Mahagonny regisseert. Morgen is de première. We nemen een kijkje achter de schermen.