Belgische minister Van Quickenborne op matje geroepen voor 'plasrel'

De Belgische minister van Justitie moet donderdag bij een commissie van het parlement tekst en uitleg komen geven over het plasincident op zijn verjaardag. Oppositiepartijen willen dat minister Van Quickenborne (van de liberale partij Open VLD) op het matje komt.

De minister zelf houdt vol dat hij correct heeft gehandeld en dat hij niets wist van drie verjaardagsgasten die bij hem voor de deur tegen een politiewagen hebben geplast. De lege politiewagen stond bij het huis van Van Quickenborne voor zijn veiligheid. Hij wordt bewaakt, sinds is geprobeerd om hem te ontvoeren.

De minister vierde op 14 augustus bij hem thuis zijn 50e verjaardag. Volgens de VRT tonen camerabeelden dat niet alleen gasten van hem op verschillende momenten tegen de politiewagen urineren, maar is ook te zien hoe de minister zelf rond 04.00 uur naar buiten komt en de deur van de wagen opent. De minister zou van het plassen hebben geweten en de beelden lijken aan te geven dat hij het allemaal best grappig vond, concludeert de VRT.

Volgens Van Quickenborne zijn de beelden suggestief geïnterpreteerd. Hij houdt vol dat hij niets wist over het plassen tegen de wagen tot hij er via de media van hoorde. "Men beweert ook dat ik stond te lachen toen ik naar mijn gsm aan het kijken was", zegt hij tegen de VRT. "Ik vind dat die interpretaties zeer verregaand zijn en niet stroken met de waarheid." Van Quickenborne beweert dat hij de deur van de auto opendeed en weer sloot, omdat die niet goed in het slot hing.

'Ze verdienen respect'

Het Openbaar Ministerie in België onderzoekt inmiddels wat er precies is gebeurd, maar de beelden hebben in heel België verontwaardiging gewekt.

"Dit gaat over de mensen die de minister dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen", zegt voorzitter Kristien Van Vaerenbergh (van de conservatieve N-VA) die voorzitter is van de commissie waar de minister zich nu moet verantwoorden. En zij voert meteen de druk op: "Als blijkt dat de minister onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het incident, dan kan hij simpelweg niet aanblijven."

De zaak is des te vervelender voor Van Quickenborne, omdat hij, samen met een andere minister, ook over de politie gaat. De relatie tussen hem en de politievakbonden is al een tijd slecht.