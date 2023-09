Ouderenzorg protesteert: omslag naar zelfredzaamheid gaat veel te snel

Vanuit Haren in Groningen gaan zo'n 180 mensen naar het protest in Den Haag, onder meer in bussen. "Wij hebben de bezetting in onze verpleeghuizen afgeschaald, om zo veel mogelijk medewerkers de kans te geven om mee te demonstreren, en tegelijkertijd hebben we familieleden en naasten gevraagd om of mee te gaan, of te helpen op de woongroepen. En daar is massaal op gereageerd", vertelt Roeli Mossel, bestuurder van de NNCZ, in het NOS Radio 1 Journaal.

Een groep van 27 ouderenzorgorganisaties in Groningen, Drenthe en Friesland, onder de koepel NNCZ, heeft het protest georganiseerd. Een petitie die ze hebben opgesteld is door een kleine 35.000 mensen ondertekend. Die hebben ze de minister voor Langdurige Zorg aangeboden. Ze vragen erin om de kortingen op de budgetten voor ouderenzorg van tafel te vegen, anders voorzien ze grote financiële problemen.

Bij het Centraal Station in Den Haag demonstreren honderden mensen tegen kortingen in de ouderenzorg. Het zijn zorgmedewerkers, maar ook mantelzorgers, naasten, vrijwilligers en anderen die hulpbehoevende senioren willen steunen. "Minister Helder lijkt de ernst van de situatie niet te zien", zeggen ze.

Twee medewerkers in de thuiszorg vallen Linda bij: "Deze zorg is belangrijk. Als mensen flink ziek zijn, is er nu soms gewoon geen plekje voor onze cliënten. Als de mantelzorg er niet is, omdat de kinderen ver weg wonen, dan zijn ze alleen thuis. Ze krijgen onze zorg, drie keer per dag een half uurtje, en voor de rest liggen ze op bed en kunnen ze niks. Dat is gewoon niet menswaardig. Dat gun ik niemand."

"Die geluksmomentjes voor onze cliënten lopen gewoon af", zegt wijkverpleegkundige Linda als ze in de bus naar Den Haag een plekje zoekt. "Dat doet gewoon zeer, we werken met ons hart en dat kunnen we zo langzamerhand niet meer. Ik vind het nog steeds leuk, maar de druk moet niet groter worden."

"Mijn grootste zorg is dat medewerkers de sector gaan verlaten, omdat het niet leuk meer is, te druk, te zwaar, terwijl we weten dat er sowieso al een tekort gaat zijn. Daarmee is de kans gewoon heel erg groot dat de meest kwetsbare mensen tussen wal en schip raken", zegt Mossel.

Gisteren bleek ook uit een analyse van accountant BDO dat de financiële situatie voor organisaties die ouderen verzorgen onhoudbaar wordt . En vandaag concludeerde advies- en consultancybureau EY in zijn jaarlijkse zorgbarometer dat vooral in de langdurige zorg, waaronder de ouderenzorg, "de donkere wolken zijn omgeslagen in noodweer ".

We krijgen veel meer ouderen, dus we moeten anders gaan samenleven, maar dat is een proces van jaren.

De organisaties in Noord-Nederland hebben samen zo'n 30.000 cliënten. De problemen in de ouderenzorg spelen in het hele land, zeggen ze. "De zorgvraag neemt enorm toe terwijl het personeelsaanbod afneemt, maar die ontwikkeling gaat aan de randen van Nederland nog harder dan in de Randstad", zegt wijkverpleegkundige Linda.

'Omslag gaat te snel'

Minister Helder liet in juni weten dat ze de 27 ouderenorganisaties in Groningen, Drenthe en Friesland financieel niet te hulp te zal schieten. Volgens de minister is er al veel extra geld uitgetrokken om de ouderenzorg anders te organiseren. Voor de periode 2023 - 2027 is al 1,65 miljard euro extra voorzien.

De minister vindt dat er een omslag moet komen. Mensen moeten zich langer thuis redden en zich daar ook op voorbereiden. Ook de zorgsector ziet dat, zegt Roeli Mossel: "De minister probeert ons in Nederland op te porren om na te denken over hoe wil je dat organiseren als je zelf oud bent of als je ouders oud zijn. We krijgen veel meer ouderen, dus we moeten anders gaan samenleven, maar dat is een proces van jaren."

Volgens Mossel gaat het proces nu te snel: "Dat is wat we zeggen. We vragen niet om meer geld, maar doe die kortingen weg en dan gaan we volop aan de slag, samen met de minister, om de vernieuwing tot stand te brengen."