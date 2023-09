T-Mobile en Tele2 Mobiel verder onder naam Odido, winkels verbouwd

T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel gaan vanaf vandaag verder onder de naam Odido. Ben, Simpel en Tele2 Thuis horen ook bij Odido, maar die merknamen blijven bestaan.

Voor de ongeveer 8 miljoen klanten van T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel verandert er buiten de nieuwe merknaam niet veel. Het bedrijf zegt dat het zich nog nadrukkelijker wil richten op de abonnementen met onbeperkte data. Ook andere providers richten zich al op die abonnementsvormen.

Odido heeft 119 winkels in Nederland en ruim 2000 medewerkers in dienst. Het bedrijf heeft vandaag de medewerkers ingelicht. De winkels zijn sinds zaterdag dicht voor een verbouwing.

Deutsche Telekom, dat werkt onder merknaam T-Mobile, nam in 2002 alle aandelen over van Ben en fuseerde later met de Nederlandse takken van Orange en Tele2. De Nederlandse tak van het bedrijf werd twee jaar geleden weer verkocht aan twee Amerikaanse investeringsfondsen.