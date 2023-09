Tweetal veroordeeld voor smaad om 'exposen' vermeende pedofiel

Een 35-jarige man uit Den Haag en een 26-jarige vrouw uit Rijswijk zijn veroordeeld voor smaad omdat ze gegevens van een vermeende pedofiel online deelden. Dat deden ze drie jaar geleden. De rechtbank legde beiden een werkstraf op van 80 uur.

Het slachtoffer verloor door de incidenten zijn baan, dook onder en verhuisde later naar een andere woonplaats. De beschuldigingen aan zijn adres van pedoseksualiteit zijn nooit bewezen: ze hebben in elk geval niet geleid tot een strafzaak tegen hem.

Het nu veroordeelde tweetal deelde eind 2020 onder meer het adres en een foto van de man. Ook stapten ze naar zijn werkgever met informatie over zijn veronderstelde activiteiten. De man zou in diezelfde periode ook al in elkaar zijn geslagen door zogenoemde 'pedojagers'.

De twee verdachten zeggen dat ze niks met de mishandeling van doen hebben. Wel wisten ze ervan, omdat ze actief waren in pedojagers-groepen. Andere pedojagers zouden in oktober 2020 ook een brandbom door de brievenbus van het slachtoffer en zijn gezin hebben gegooid, schrijft Omroep West.

Manhunt

In de rechtbank zeiden de twee inmiddels spijt te hebben. "Op dat moment had ik geen idee hoeveel impact het zou hebben op zijn gezin en kinderen", zei de vrouw tegen de rechter.

De officier van justitie benadrukte tijdens de rechtszaak dat het niet de bedoeling is om voor eigen rechter te spelen. "Dit is gewoon een manhunt. Omdat politie en justitie te weinig doen, doen ze het zelf maar. Het is onacceptabel gedrag in een rechtsstaat, hoe goed het misschien ook is bedoeld", aldus de officier.

De twee verdachten moeten een schadevergoeding van 540 euro betalen aan de man en zijn vrouw.