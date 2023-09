Topman ASML pleit voor meer kennismigranten: ‘We kunnen niet zonder ze’

Je kan een internationale student die bij ons komt werken niet vragen om de Nederlandse taal machtig te zijn. ASML-topman Peter Wennink

"We kunnen ons bedrijf niet overeind houden zonder hen." Volgens Wennink doen de expats veel terug voor Nederland. Niet alleen door bij te dragen aan onze economie, ook betalen ze 'gewoon' inkomstenbelasting. Verder vindt hij het raar dat mensen ervoor pleiten enkel nog Nederlandstalige lessen te geven op universiteiten, zegt hij in de studio van Nieuwsuur. "De hele technologie-industrie spreekt Engels. Je kan een internationale student die bij ons komt werken niet vragen om de Nederlandse taal machtig te zijn."

Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman: De oproep van Wennink over kennismigranten is interessant, want het druist lijnrecht in tegen de teneur in politiek Den Haag. Pieter Omtzigt, op dit moment de grootste in de peilingen, zei onlangs nog dat hij migratie wil inperken door arbeids- en studiemigratie aan te pakken. En minister Dijkgraaf van Onderwijs drong er eerder dit jaar bij onderwijsinstellingen nog op om de werving van buitenlandse studenten stop te zetten. En ook om meer les te geven in het Nederlands.

Exportrestricties Naast kennismigratie maakt de ASML-topman zich ook grote zorgen over onze economische relatie met China. Sinds vorige week gelden exportrestricties die maken dat hij minder chipmachines naar dat land kan sturen. Nederland voerde die restricties in onder druk van Amerika. President Biden vreest namelijk dat China militair te machtig wordt als ze over 'onze' technologie beschikken. Die exportrestricties zijn niet per se erg voor ASML; een flink deel van de orders uit China blijft overeind. Wél vreest Wennink voor de toekomst, als Nederland op aandringen van Amerika nog meer sancties invoert. Op die manier China helemaal isoleren is een kansloze zaak, zegt hij. Want als wij onze techniek niet delen doet China het gewoon zelf. "Er zijn 1,4 miljard Chinezen, waarvan een hele boel slimme. Die komen ze met oplossingen waar wij nog niet aan gedacht hebben. Je dwingt ze heel innovatief te worden."

Dat is al te merken, zegt Wennink. Zo komen de beste batterijen en elektrische auto's anno 2023 uit China. "In Duitsland hebben ze net een grote autoshow gehad en zijn ze zich kapot geschrokken. Het gaat in China harder, sneller en meer gefocust. Wij zijn te zelfgenoegzaam." Protectionisme Wennink waarschuwt voor protectionisme; oftewel de eigen economie proberen te beschermen door niet samen te werken met andere landen. 'Achterop' raken betekent dat we grote maatschappelijke transities, op gebied van energie en digitalisering, minder goed aankunnen. "Dan moeten we de consequenties aanvaarden en Chinese auto's importeren, omdat die beter zijn en goedkoper." Wat mist is een visie vanuit de overheid, zegt Wennink. Hij is bezorgd over het verdienvermogen van Nederland en andere Europese landen en pleit voor meer samenwerking en het nemen van meer risico's om de concurrentiestrijd met andere machtsblokken aan te kunnen. De overheid moet in die samenwerking een faciliterende rol spelen.

Als het gaat om de exportrestricties is China-expert Frans-Paul van der Putten van Instituut Clingendael het eens met Wennink. "Hij spreekt natuurlijk uit belang van zijn bedrijf, maar ik snap hem wel." Volgens Van der Putten zijn anti-China-sancties slecht voor onze economie, maar hebben ze wel degelijk invloed op het machtsevenwicht. "De vraag is dan: wat weegt zwaarder? Mijn antwoord is: het economisch belang." Nederland hecht veel waarde aan de relatie met Amerika. De inmiddels demissionaire premier Mark Rutte bezocht Biden eerder dit jaar om over de exportrestricties te praten. Na afloop zei hij dat het behouden van de technologische voorsprong "ook in het Nederlandse belang" is. Maar, zegt Van der Putten: "Doe het dan niet alleen, maar Europees." Bovendien, zegt hij, stopt ook de Chinese afhankelijkheid van Nederland. "Het is juist gunstig als China afhankelijk is van onze technologie."