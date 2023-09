Franse scholen sturen tientallen meisjes in abaya naar huis

Bijna 300 leerlingen zijn gisteren bij de start van het nieuwe schooljaar in Frankrijk in een abaya naar school gegaan, ondanks het vorige week afgekondigde verbod. De meesten mochten naar binnen nadat ze het gewaad - dat tot aan de grond komt en lange mouwen heeft - hadden afgedaan, maar 67 meisjes die dat weigerden werden naar huis gestuurd.

De Franse onderwijsminister Gabriel Attal maakte dat vanochtend bekend in een tv-interview. De regering heeft het gewaad, dat vooral door islamitische vrouwen wordt gedragen, verboden op scholen omdat het kledingstuk in strijd is met het strikt seculiere karakter van Franse staatsinstellingen. Ook de qamis, een soort lang overhemd dat door mannen wordt gedragen, is verboden.

Verzet

Het is al sinds 2004 verboden in onderwijsinstellingen symbolen of kledingstukken te dragen waarmee een religieuze toewijding wordt uitgedrukt. Critici van het verbod op de abaya betogen dat het niet per se een islamitisch kledingstuk is.

President Macron steunt het verbod. Volgens hem "misbruikt een kleine minderheid het kledingstuk om de islamitische godsdienst te kapen en de seculiere republiek uit te dagen".

De maatregel leidt tot verzet onder moslims. De organisatie Muslim Rights Action (ADM) liet vrijdag weten dat er een verzoek is ingediend bij de Franse Raad van State om het verbod te laten opschorten. Volgens de organisatie is de maatregel in strijd met "verschillende fundamentele vrijheden". Het rechtscollege behandelt de zaak vandaag.