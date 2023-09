OM: filmers aanslag Peter R. de Vries waren bezig met nieuwe liquidatie

De twee mannen die een filmpje maakten en rondstuurden van de neergeschoten Peter R. de Vries, bereidden een maand later een andere liquidatie voor. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag op een nieuwe zitting in de zaak rond de moord op De Vries.

De nieuwe aanslag werd om onbekende redenen niet uitgevoerd. Het doelwit was mogelijk iemand in het criminele milieu. In onderschepte berichten stond dat er "oorlog" was met deze persoon.

Verdachten Gerower M. en Erickson O. vroegen volgens het OM in augustus 2021 om een brommer, twee zwarte helmen en een vluchtauto. Zij zouden het doelwit in de gaten hebben gehouden en er zou hun ook een wapen zijn geleverd.

Schokeffect

Het tweetal werd volgens het OM aangestuurd door dezelfde man die hun een maand eerder de instructie zou hebben gegeven om opnamen te maken van de aanslag op Peter R. de Vries.

Gerower M. en Erickson O. zaten toen te wachten bij de plek waar de misdaadverslaggever werd neergeschoten en maakten kort na het schieten een filmpje. Het OM denkt dat zij beelden moesten maken om het schokeffect te vergroten.

Het Openbaar Ministerie beschouwt de aanslag op De Vries als een terroristische daad, omdat het de bedoeling zou zijn geweest de samenleving angst aan te jagen. De officier van justitie zei vandaag dat de filmers en uitvoerders van de moord van tevoren contact met elkaar hadden.

Negen verdachten

In totaal zijn er negen verdachten die in meer of mindere mate betrokken zouden zijn geweest bij de moord op De Vries. Zeven verdachten zouden een criminele organisatie hebben gevormd, die uit was op het plegen van zwaar geweld met een terroristisch oogmerk.

Het OM wil aantonen dat deze verdachten op meerdere momenten samenwerkten. Daarom wordt ook het voorbereiden van een nieuwe liquidatie ten laste gelegd, net als de mishandeling van een man in IJsselstein.

Ruim een week geleden pakte de politie in Eindhoven nog een Poolse man op die al lange tijd werd gezocht, maar er is te weinig bewijs dat hij daadwerkelijk betrokken was bij de aanslag op Peter R. de Vries.