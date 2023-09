Flekken weet wel wie moet keepen tegen Griekenland: 'Heb de beste papieren'

Voor de plek onder de lat bij het Nederlands elftal is door de blessure van Justin Bijlow een vacature ontstaan. En als het aan Mark Flekken ligt, is het wel duidelijk wie die positie donderdag tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland zal innemen: Mark Flekken. "Omdat ik denk dat ik de beste papieren heb op dit moment", is de 30-jarige keeper, die deze zomer de overstap maakte van Freiburg naar Brentford, duidelijk. "Ik speel tot nu toe alle wedstrijden, zit op een goed niveau en zit lekker in mijn vel."

Mark Flekken kijkt vooruit naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland van donderdag 7 september. - NOS

Flekken hoopt die goede vorm dan ook door te mogen trekken bij Oranje. "Natuurlijk kies je aan het eind van de dag voor jezelf, maar er is één ding groter dan jezelf en dat is het Nederlands elftal. Uiteindelijk draait het maar om één ding en dat is kwalificeren voor het eindtoernooi volgend jaar." "Je wil jezelf natuurlijk zo goed mogelijk presenteren, zodat de keuze op jou gaat vallen. Maar als dat niet gebeurt, moet je je eigen ego toch een klein beetje opzijschuiven voor het team." Revanchegevoelens Flekken, die een plekje in de WK-selectie vorig jaar aan zijn neus voorbij zag gaan, kijkt ook realistisch naar de interlands die hij al speelde onder de vorige bondscoach Louis van Gaal. "Ik heb in die tijd wat ongelukkige wedstrijden gehad." Daardoor is hij erop gebrand te laten zien dat hij "het toch kan als keeper van Oranje". Hij hoopt onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman die kans op revanche te krijgen. "Ik had het ook graag bij de vorige bondscoach nog een extra kans willen krijgen, maar het is zoals het is. Ik hoop nu op de kans bij deze bondscoach." Ook Virgil van Dijk hoopt op een basisplaats tegen Griekenland, al heeft dat een andere reden. Na een rode kaart in de competitiewedstrijd tegen Newcastle United moest de Liverpool-verdediger de wedstrijd tegen Aston Villa van vorig weekend namelijk aan zich voorbij laten gaan.

Virgil van Dijk kijkt vooruit naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland van donderdag 7 september. - NOS

Maar waar Flekken nog maar moet afwachten of er een plaats voor hem wordt ingeruimd in de basis, is dat bij Van Dijk volgens de verdediger zelf "geen discussie". "Voor mijn gevoel is er niks veranderd. Ik wil spelen en ik wil winnen", is hij duidelijk. En hoe hij denkt dat Oranje dan kan gaan winnen? "Door beter te verdedigen, door beter aan de bal te zijn, compacter te spelen... Alle facetten eigenlijk om een wedstrijd te winnen." Van Dijk: "De Nations League was heel teleurstellend, dat was heel duidelijk. Dat hebben we allemaal gevoeld. Ik voel bij iedereen het besef dat er hele belangrijke wedstrijden aankomen."