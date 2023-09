Bouwvakkers graven gat in Chinese Muur om reistijd te besparen

In China zijn twee mensen opgepakt die een gat hebben gegraven in de Chinese Muur om zo hun reistijd te verkorten. Volgens staatstelevisiezender CCTV gaat het om twee bouwvakkers. De 38-jarige man en de 55-jarige vrouw hebben het gat gemaakt met graafmachines, breed genoeg om doorheen te rijden.

De politie heeft de verdachten gevonden door de sporen van hun machines te volgen. De twee zitten vast en worden strafrechtelijk vervolgd. De muur is volgens de autoriteiten onherstelbaar beschadigd.

'Stuk van groot belang voor onderzoek'

De beschadiging zit op een plek in de muur zo'n zes uur rijden ten westen van Peking. Het deel is gebouwd ten tijde van de Ming-dynastie van 1368 tot 1644 en bestond uit aarde. Volgens de staatszender was dit deel van de muur relatief ongeschonden en van groot belang voor onderzoekers.

De Chinese Muur is ruim 20.000 kilometer lang. Er is eeuwen aan gewekt; het oudste deel van de muur dateert van de zevende eeuw voor Christus en het laatste stuk werd rond het jaar 1500 gemaakt.