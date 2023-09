Kamer ziet er na reces (en vooral val van het kabinet) heel anders uit

De Tweede Kamer is terug van zomerreces en ziet er heel anders uit dan in eind juli: er zijn inmiddels 21 fracties, de BBB is gegroeid naar vier zetels, GroenLinks en de PvdA vormen sinds vorige week de facto één fractie en er treden verschillende nieuwe fractievoorzitters aan.

Alle veranderingen komen door de val van het kabinet op vrijdag 7 juli. Dat was de eerste dag van het reces van de Tweede Kamer. De maandag daarna kondigden premier Rutte en CDA-leider Hoekstra hun vertrek aan, gevolgd door een trits aan bewindspersonen, partijleiders en Kamerleden.

De verkiezingen zijn pas op 22 november, maar in aanloop is er al een duidelijk effect te zien. Om te beginnen kondigde Kamerlid Ephraim aan dat hij breekt met Groep Van Haga. Vanaf vandaag vormt hij een eenmansfractie, waardoor het aantal fracties naar het nieuwe record van 21 is gegroeid.

GroenLinks en PvdA

Dat is strikt genomen. Want de fracties van GroenLinks en de PvdA opereren hechter dan voor de zomervakantie en vormen feitelijk al één fractie. Sinds vorige week vergaderen de Kamerleden van de twee partijen, die ook samen aan de verkiezingen meedoen, alleen nog maar gezamenlijk. En er is al aangekondigd dat GroenLinks-fractievoorzitter Klaver bij het tweedaagse Kamerdebat na Prinsjesdag, de Algemene Politieke Beschouwingen, namens beide fracties zal spreken.

Daarnaast is sinds vrijdag duidelijk dat de BBB-fractie niet meer alleen uit Caroline van der Plas bestaat, maar nog voor de verkiezingen is gegroeid naar vier zetels. Er zijn twee Kamerleden van JA21 naar haar overgestapt en één van de PVV. De partij van Wilders heeft daardoor vanaf nu 16 in plaats van 17 zetels, en voor JA21 betekent het dat Joost Eerdmans als eenmansfractie verder moet.

Andere veranderingen zijn dat verschillende fracties vanaf vandaag een nieuwe voorzitter hebben. Bij het CDA heeft Pieter Heerma het stokje vanmorgen overgedragen aan de nieuwe lijsttrekker: Henri Bontenbal. Bij de SGP vervangt Chris Stoffer de nestor Kees van der Staaij en bij Denk neemt Stephan van Baarle het over van Farid Azarkan.