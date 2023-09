Willem II ontslaat trainer Robbemond na verloren restant tegen NAC

Willem II heeft na negen maanden afscheid genomen van hoofdtrainer Reinier Robbemond. Dat gebeurde enkele uren nadat de 39 minuten van het gestaakte duel tegen NAC Breda werden uitgespeeld.

De wedstrijd werd zondag bij 0-3 voor NAC gestaakt. Vanochtend scoorden beide ploegen nog eenmaal: 1-4.

Willem II meldt dat het "geen sportieve verbetering" ziet sinds Robbemond het trainerschap in december overnam van de ontslagen Kevin Hofland. Met vijf punten uit vier wedstrijden staan de Tilburgers teleurstellend vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie.

De 51-jarige Robbemond was in 2018 al interim-trainer bij Willem II. De oud-middenvelder coachte ook bij De Graafschap, TOP Oss en Jong AZ. Ook was hij assistent-trainer onder Mark van Bommel bij PSV.

Zonder publiek

De Brabantse derby moest zonder publiek worden uitgespeeld, nadat toeschouwers zondag tot twee keer toe (bekers, vuurwerk) voorwerpen op het veld hadden gegooid en de wedstrijd werd gestaakt.