NAC kent in restant gestaakt duel weinig problemen met Willem II

NAC Breda heeft het zondagavond gestaakte duel bij Willem II vanmorgen met 4-1 gewonnen. De Brabantse derby in de eerste divisie moest dinsdagochtend zonder publiek worden uitgespeeld, nadat toeschouwers tot twee keer toe (bekers, vuurwerk) voorwerpen op het veld hadden gegooid.

NAC had op dat moment een 3-0 voorsprong dankzij doelpunten van Patriot Sejdiu, Sigurd Haugen en Jan Van den Bergh. Bij de aftrap op dinsdagochtend stond de klok op 51 minuten.

"We hebben nog genoeg tijd om nog iets uit die wedstrijd te halen", zei Willem II-coach Reinier Robbemond vooraf hoopvol. Maar tot een comeback van de Tilburgers kwam het niet. In het restant scoorden Thijs Oosting namens Willem II en Sejdiu namens NAC.

Interlandverplichtingen

Niet Jeredy Hilterman, maar Jeremy Bokila startte dinsdagochtend in de spits bij Willem II. Normaal gesproken moeten clubs het restant van een gestaakt duel uitspelen in dezelfde opstelling, maar Hilterman werd opgeroepen voor het Surinaams voetbalelftal en was daardoor afwezig.

NAC staat na vierspeelronden op de achtste plaats in de eerste divisie, Willem II vindt zichzelf terug op plek vijftien.