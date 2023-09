Van Bommel en Overmars halen Wijndal op huurbasis van Ajax naar Antwerp

De 23-jarige Wijndal werd een jaar geleden voor 10 miljoen euro overgenomen van AZ, waar hij aanvoerder was en international van Oranje werd. In Amsterdam kon de linksback de verwachtingen nooit waarmaken.

Minder perspectief

Dit seizoen speelde Wijndal drie officiële wedstrijden onder de nieuwe trainer Maurice Steijn, maar zijn perspectief werd na het aantrekken van Avila en Sosa een stuk minder.

Bij Antwerp, waar de bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag weggestuurde Marc Overmars technisch directeur is, is Wijndal de opvolger van Avila, die voor 12,5 miljoen naar Ajax kwam. De Belgisch kampioen speelt in de Champions League tegen FC Barcelona, FC Porto en Sjachtar Donetsk.

In de meeste Europese landen is de transfermarkt al gesloten, maar in België kunnen clubs tot en met woensdag nog spelers halen.