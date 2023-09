Opnieuw honden gevonden bij omstreden fokker Eersel

Bij de omstreden fokker uit Eersel (NB) bij wie dit jaar alle honden werden ingenomen, zijn bij een controle opnieuw acht honden ontdekt. De gemeente is van plan om het pand wekelijks te controleren, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nam eerder dit jaar in totaal 667 dieren mee vanaf het terrein van de eigenaar. Het bedrijf dat gevestigd is op het adres kreeg een fokverbod opgelegd. Fokken is op dat adres namelijk in strijd met het bestemmingsplan.

De gemeente legde de man daarom een last onder dwangsom op. De eigenaar kreeg acht boetes van 2500 euro opgelegd, maar vocht alle boetes aan.

Bij het bedrijf werden daarnaast verschillende misstanden ontdekt. De in beslaggenomen honden verbleven in vervuilde hokken en hadden geen schoon drinkwater. Veel dieren waren ziek en gestrest, concludeerde de NVWA. De meeste honden verblijven inmiddels in een opvang. Sommige moesten worden ingeslapen.

Privébezit

De acht honden die vorige week werden ontdekt, verbleven niet in de woning maar in het bedrijfsgebouw. "We onderzoeken nu of de honden bedrijfsmatig gehouden worden, of privé zoals de eigenaar zelf aangeeft", vertelt een woordvoerster van de gemeente Eersel. De gemeente bekijkt "samen met andere overheidsinstanties" wat er met de acht honden moet gebeuren.

Afgelopen juni zei de eigenaar nog tegen een verslaggever van PowNed: "Ik weet niet hoe het nu verder gaat lopen, maar er komt bij mij geen hond meer binnen."

Strafzaak

Er loopt een strafzaak tegen de man die dierenbeschermingsorganisatie House of Animals aanspande. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog.