Canada voorloper in het afschaffen van fossiele subsidies, 'maar ook daar is het nog vaag'

De overheid wil dat ons land klimaatneutraal wordt, maar tegelijkertijd steunt diezelfde overheid de fossiele industrie in Nederland met een enorm bedrag: 37,5 miljard euro per jaar. Dat blijkt maandag uit een rapport van Milieudefensie, SOMO en Oil Change International.

De hele wereld worstelt met het klimaatdebat, maar een opmerkelijke voorloper in het afschaffen van fossiele subsidies is Canada, zegt Nieuwsuur-klimaatverslaggever Marijn Duintjer Tebbens. "Daar hebben ze een hele progressieve minister van Klimaat en Energie, een voormalige Greenpeace-activist. Onlangs heeft de Canadese regering een plan gepresenteerd waarin ze zeggen in 2025 van alle fossiele subsidies af te willen zijn."

Afschaffen subsidies voor eind 2025

"Canada heeft eigenlijk als eerste land internationaal een definitie gepubliceerd van wat zij een inefficiënte fossiele subsidie vinden", zegt Laurie van der Burg, kenner van de Canadese klimaatpolitiek en lid van Oil Change International.

Die definitie wordt vervolgens gebruikt om alle inefficiënte fossiele subsidies in Canada af te schaffen. "Dat is in lijn met de belofte die ze hebben gemaakt om die subsidies voor eind 2025 af te schaffen."

Ook Nederland maakte die afspraak. Veertien jaar geleden, in 2009, kwam het kabinet-Balkenende 4 voor het eerst met het plan om fossiele subsidies af te schaffen. Later werd daaraan toegevoegd dat dat in 2025 gebeurd moest zijn. "Daar zitten we nu twee jaar voor, en eigenlijk is er nog niet eens een goed overzicht van wat al die belastingvoordelen dan precies zijn", zegt Duintjer Tebbens. "Het demissionaire kabinet lijkt huiverig om grote stappen te zetten."

Alomvattend plan

Ook Van der Burg ziet dat er weinig terechtkomt van deze belofte. "We hebben eigenlijk heel lang volgehouden dat fossiele subsidies in Nederland niet bestaan", zegt Van der Burg. Maar na steeds meer publieke druk op dit onderwerp besloot de regering deze subsidies toch in kaart te brengen.

Volgens Duintjer Tebbens is er wel een kanttekening: "Canada heeft weliswaar die regelingen allemaal onder de loep genomen, maar ook daar is het nog vaag waar dit dan precies over gaat. Ze gaan nu per regeling kijken of die wel of niet afgeschaft moet worden."

"Eigenlijk zijn we nu al heel lang bezig met het in kaart brengen van die subsidies, maar niet met concrete plannen om die vervolgens af te schaffen", zegt Van der Burg. "Nederland moet echt nog flink wat stappen zetten. En dat moet beginnen bij een duidelijk en alomvattend plan om die subsidies af te schaffen, op een rechtvaardige manier."