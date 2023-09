Sabalenka dendert door op US Open en verslaat ook Kasatkina in twee sets

Aryna Sabalenka is op de US Open met groot vertoon van macht doorgedrongen tot de kwartfinales. De Belarussin liet ook van de Russin Daria Kasatkina weinig heel en won opnieuw in twee sets: 6-1, 6-3.

Voordat Sabalenka in New York de baan opstapte, wist ze al dat ze voor het eerst de nummer een van de wereld wordt. Ze lost Iga Swiatek af, die zondag verrassend tegen Jelena Ostapenko onderuitging.

Die wetenschap verlamde de winnares van de Australian Open geenszins. Sabalenka was net als in de drie vorige partijen, waarin ze in totaal slechts twaalf games verloor, genadeloos. Ze kraakte Kasatkina, de nummer dertien van de wereld, met 31 winners (tegen zeven) en had de klus in vijf kwartier geklaard.

Ondanks de eenvoudige zege, blijft Sabalenka kritisch op zichzelf. "Ik speel goed, maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Dat geldt voor elke wedstrijd die ik speel."

Nu tegen Zheng

In de volgende ronde treft Sabalenka de Chinese Zheng Qinwen, die verrassend Ons Jabeur uitschakelde. Na haar zege op de finaliste van vorig jaar, staat Zheng voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales van een grandslamtoernooi.

"Het lastigste aan haar spel is dat ze goed beweegt en harde slagen in huis heeft", kijkt Sabalenka alvast vooruit op de partij tegen Zheng, de nummer 23 van de wereld. "Ik moet er fysiek en mentaal klaar voor zijn dat ze een aantal winners tegen me gaat slaan. Maar ik weet dat als ik mijn eigen tennis speel, ik een kans heb om ook die wedstrijd te winnen."