Zverev kwartfinalist na slijtageslag, Medvedev dit keer voor middernacht klaar

Alexander Zverev heeft zich in New York geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De Duitser was Jannik Sinner na een schitterend gevecht, een slijtageslag van meer dan 4,5 uur, met 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 de baas. De Italiaanse nummer zes van de wereld liet zich drie keer vanwege kramp behandelen, liep moeilijk zo nu en dan, maar weigerde op te geven. Er waren meerdere games die langer duurden dan tien minuten en Zverev, de mondiale nummer twaalf, toonde na drie uur strijd ook tekenen van vermoeidheid. De Duitser, in 2020 verliezend finalist, had echter iets meer over en kon ook betere cijfers overleggen. Zverev sloeg meer winners dan Sinner en maakte ook minder onnodige fouten.

Jannik Sinner - AFP

Pas rond half twee in de Amerikaanse nacht was de wedstrijd ten einde en mocht Zverev zich kwartfinalist noemen. Medvedev voor middernacht klaar Daniil Medvedev weet van zijn vorige twee partijen ook hoe het is om pas diep in de nacht het winnende punt binnen te slepen, maar was in zijn achtste finale wel voor middernacht klaar. De nummer drie van de wereld versloeg Alex De Minaur in vier sets (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) en bereikte voor de vierde keer in vijf jaar de kwartfinales van de US Open.

Daniil Medvedev - Reuters