Zverev kwarfinalist US Open; hij is om 1.30 uur klaar en hoort Hitler-uitspraak

Alexander Zverev - AFP

De Italiaanse nummer zes van de wereld liet zich drie keer vanwege kramp behandelen, liep moeilijk zo nu en dan, maar weigerde op te geven. Er waren meerdere games die langer duurden dan tien minuten en Zverev, de mondiale nummer twaalf, toonde na drie uur strijd ook tekenen van vermoeidheid. De Duitser, in 2020 verliezend finalist, had echter iets meer over en kon ook betere cijfers overleggen. Zverev sloeg meer winners dan Sinner en maakte ook minder onnodige fouten. Pas rond 1.30 uur in de Amerikaanse nacht was de wedstrijd ten einde en mocht Zverev zich kwartfinalist noemen. Toeschouwer citeert Hitler Tijdens de wedstrijd raakte Zverev behoorlijk van slag, nadat een toeschouwer volgens hem een bekende uitspraak van Hitler van de tribune had geschreeuwd. Het zou gaan om de woorden Deutschland über alles. Zverev meldde het incident halverwege de vierde set bij scheidsrechter James Keothavong. "Dit is niet te accepteren. Dit is ongelooflijk", zei Zverev na de wedstrijd. Tijdens de pauze die daarna volgde, werd de man met behulp van andere toeschouwers geïdentificeerd en uit het stadion verwijderd.

Jannik Sinner smasht in een vol Arthur Ashe Stadium - AFP

Zverev stuit nu op titelverdediger Carlos Alcaraz. De als eerste geplaatste Spanjaard haalde voor het derde jaar op rij de laatste acht dankzij een soepele overwinning op de Italiaan Matteo Arnaldi: 6-3, 6-3, 6-4. Een droomfinale tussen Alcaraz en Novak Djokovic is goed mogelijk. De Serviër plaatste zich een dag eerder ook al voor de kwartfinales. Medvedev voor middernacht klaar Daniil Medvedev wist van zijn vorige twee partijen hoe het is om pas diep in de nacht het winnende punt binnen te slepen, maar was in zijn achtste finale wel voor middernacht klaar. De Russische nummer drie van de wereld versloeg de Australiër Alex De Minaur in vier sets (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) en bereikte voor de vierde keer in vijf jaar de kwartfinales van de US Open.

Daniil Medvedev - Reuters