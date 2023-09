Medvedev beslist partij dit keer voor middernacht en is kwartfinalist US Open

Daniil Medvedev heeft voor de vierde keer in vijf jaar de kwartfinales van de US Open bereikt. Dat deed de Rus door Alex De Minaur in vier sets te verslaan: 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

Na 2 uur en 42 minuten stapte Medvedev als winnaar van de baan af in New York. Voor de nummer drie van de wereld betekende dat na twee wedstrijden weer eens een partij die niet pas diep in de nacht beslist werd.

Heel makkelijk ging het echter niet voor Medvedev tegen De Minaur, de nummer dertien van de wereld. De eerste set ging met 6-2 naar de Australiër. "Ik miste net iets te veel", verklaarde 27-jarige Medvedev, die in 2021 de US Open al eens op zijn naam schreef.

"En ik had het gevoel dat hij op topniveau speelde. Ik dacht: wauw, hij maakt me nu echt kapot."

Wedstrijd omdraaien

Toch lukte het Medvedev zich te herpakken en het initiatief over te nemen van De Minaur. "Het is altijd een geweldig gevoel om de wedstrijd zo om te draaien. Het geeft je veel vertrouwen voor de volgende wedstrijden."

Medvedev voerde de druk alleen maar verder op, nadat hij de tweede set met 6-4 had gewonnen, en gunde zijn 24-jarige tegenstander in set drie en vier slechts drie games.

In de kwartfinales treft Medvedev Andrej Roeblev, de peetvader van zijn dochter. "We zijn heel goede vrienden", beaamt Medvedev. "We hebben een heel goede relatie. Het is geweldig om zo'n goede vriend te hebben, maar op de baan willen we allebei winnen."