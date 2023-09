Doden in Colombia bij gevechten tussen rebellengroepen

Bij gevechten tussen twee rebellengroepen in het oosten van Colombia zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Ook zijn vijf mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk of het om burgerslachtoffers gaat of om rebellen.

Volgens de gouverneur van het departement Arauca raakten guerrillastrijders van de ELN en dissidenten van de FARC zondag met elkaar in gevecht. De twee groepen strijden in de grensregio met Venezuela al langere tijd om controle over de drugshandel en andere illegale activiteiten. Begin vorig jaar vielen bij een confrontatie nog 23 doden.

Het leger heeft twee pelotons naar het getroffen gebied gestuurd om de burgerbevolking te beschermen. Ook heeft de gouverneur internationale hulporganisaties gevraagd om mensen uit het gebied te evacueren.

Sinds de FARC een vredesakkoord met de Colombiaanse overheid sloot, is de linkse ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) de belangrijkste overgebleven rebellengroepering in het land. Ook met de ELN lopen vredesonderhandelingen, die onder meer leidden tot een staakt-het-vuren dat sinds begin augustus geldt.