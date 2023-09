Bezoekers festival Burning Man naar huis na dagen in de modder

Na dagen vast te hebben gezeten in de modder, kunnen de tienduizenden bezoekers van het festival Burning Man in de Verenigde Staten naar huis. De weg van en naar het terrein is genoeg opgedroogd en weer begaanbaar. "Het rijverbod is daarom opgeheven", melden de organisatoren. Als gevolg van zware regenval moesten zo'n 70.000 bezoekers van het festival in de Black Rock-woestijn in de staat Nevada sinds vrijdag noodgedwongen in hun kampen blijven en zuinig omgaan met eten en water. Door de regen veranderde de woestijn in een zee van modder, waar voertuigen vrijwel niet doorheen konden komen:

Het festival Burning Man in de Black Rock Desert in de staat Nevada veranderede door overtrekkende regenbuien in een waterballet. Bezoekers van het normaal zo stoffige terrein moesten zich door een dikke slijmerige laag modder waden. - NOS