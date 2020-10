Geen toptijden meer voor afzwaaiende Butter: 'Ik zag het minder worden'

Michel Butter - ANP

Hij had nog een olympische droom op de marathon, maar toch zette atleet Michel Butter vorige maand een punt achter zijn carrière. Net als bij zo veel andere dingen, zowel binnen als buiten de sportwereld, gooide het coronavirus uiteindelijk roet in het eten. De Spelen van Tokio werden uitgesteld naar volgend jaar, ambities moesten weer de ijskast in. Het besluit om te stoppen kwam misschien wat onverwacht, maar was desondanks weloverwogen. "Ik merkte dat ik steeds verder van de toptijden kwam te staan", reageert de 34-jarige Butter bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Ik heb uiteindelijk twee gesprekken gevoerd met mijn coach. Daarin kwam naar voren dat ik nog alle zeilen moest bijzetten voor kwalificatie voor de Olympische Spelen." Ver boven limiet In november vorig jaar wilde de atleet bij de marathon van New York een startbewijs voor Tokio veroveren, maar hij liep ruim boven de limiet. Dit jaar wilde Butter het in Rotterdam opnieuw proberen, maar de marathon in de havenstad, gepland op 5 april, werd afgelast vanwege het coronavirus. "Ik lag die avond (na het gesprek met zijn coach, red.) in bed en vroeg mij af of ik echt nog een keer alles wilde geven. Ik wil niet alleen de Spelen halen, maar daar ook een topklassering lopen. Dat zag ik niet meer voor mogelijk", is Butter nuchter. "Dan is deze keuze, om te stoppen, de consequentie."

Butter werkt al twintig jaar samen met zijn coach Guido Hartensveld en het duo is altijd heel open en eerlijk naar elkaar toe geweest. "Het zit er gewoon niet meer in", is Hartensveld realistisch. "Michel had een vijf kilometer gelopen waar hij zich voor moet schamen. Ik wilde daar zelf ook niet meer aan beginnen." Daarnaast is er in de afgelopen jaren ook wel het een en ander veranderd. "Ik zie ook dat hij maatschappelijke stappen zet en een gezin heeft. Hij kan niet meer die eikel zijn die zegt dat hij een half jaar in Kenia gaat trainen. Je zag het gewoon minder worden in de trainingen en wedstrijden." Acht seconden En zo komt er een eind aan een carrière en dus ook aan een olympische droom. Nooit wist Butter zich te kwalificeren voor de Spelen, al was hij er wel heel dichtbij. In 2015 miste hij de olympische limiet voor de Spelen van Rio (in 2016) op slechts acht seconden.

Michel Butter grijpt in Amsterdam net naast een olympisch ticket - ANP

Hij kijkt er niet met wrange gevoelens op terug. "Een topsportcarrière komt met pieken en dalen. Of het nou overwinningen waren of teleurstellingen, ik heb altijd het maximale gegeven, met volledige toewijding", aldus Butter. "Ik wil er altijd alles voor doen, zodat je jezelf kan aankijken in de spiegel. Een marathon is niet zo maakbaar. Er kan altijd wind staan of juist niet. Wij hebben ons altijd afgerekend op het proces." Uiteindelijk overheersen de successen, zegt de (middel)langeafstandsloper die meerdere Nederlandse titels veroverde, waaronder die op de marathon in 2018. Een jaar later was hij de beste op de 10 kilometer. "Ik heb vooral genoten van een heel mooi leven in de afgelopen twintig jaar."

Michel Butter komt over de finish tijdens de Marathon Rotterdam - ANP