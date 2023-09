WK was 'vooropgezet spel' volgens Van Gaal: 'Messi moest wereldkampioen worden'

Louis van Gaal heeft maandagavond voor het eerst publiekelijk teruggeblikt op 'zijn laatste kunstje', het WK voetbal van vorig jaar waarin hij met Nederland in de kwartfinales via strafschoppen werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië. Tegen de NOS zei de voormalig bondscoach: "Ik wil er eigenlijk niet zoveel over kwijt. Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is." Op de vraag wat hij daar precies mee bedoelde, zei Van Gaal: "Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg. Dat Messi wereldkampioen moest worden? Dat denk ik, ja." Oeuvre-award Van Gaal deed zijn uitspraken bij het gala van de eredivisie-awards in Utrecht, waar de spotlights als vanouds op de 72-jarige oud-bondscoach waren gericht. Hij werd daar onderscheiden met een oeuvre-award, als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. "Ik waardeer het ongelooflijk dat ik op deze manier in het zonnetje word gezet. Over het algemeen gebeurt dat niet al te veel", zei Van Gaal in zijn uitgebreide dankwoord tijdens de live-uitzending van het gala, dat wordt georganiseerd door de Eredivisie CV en voetbalzender ESPN.

Louis van Gaal troost Wout Weghorst na het verloren WK-duel met Argentinië - ANP

Negen maanden na het WK zit de uitschakeling hem dus ogenschijnlijk nog altijd dwars. En dat terwijl Van Gaal zich intussen ook vooral op zijn gezondheid heeft gericht. Onlangs werd hij opnieuw geopereerd, nadat eind 2020 een agressieve vorm van prostaatkanker bij hem was geconstateerd. Operatie "Het is nog steeds hetzelfde liedje. Ik ben op 9 augustus weer geopereerd en er zijn complicaties opgetreden", aldus Van Gaal. "Ik zal je niet vermoeien met wat er allemaal is gebeurd. Maar nu ziet het er aardig uit." "Ik moet rust nemen tot 19 september. Dan gaan we kijken of die operatie het doel heeft bereikt. Ik voel me over het algemeen wel goed. Het is dus niet zo dat ik me niet lekker voel, het is meer dat ik niet fit ben en hijg als ik trappenloop. Twee jaar geleden was dat niet mogelijk en nu wel."

Oud-bondscoach Louis van Gaal heeft nog altijd gezondheidsproblemen, zo vertelde hij na het in ontvangst nemen van de oeuvre-award tijdens het gala van de eredivisie-awards. - NOS

Op het podium, nadat hij de oeuvreprijs had gekregen uit handen van voormalig Ajax- en KNVB-voorzitter Michael van Praag, stal Van Gaal de show. Zo was er de hem kenmerkende bravoure, toen hem werd gevraagd naar de meest dierbare momenten in zijn lange loopbaan. Van Gaal: "Ik moest soms beslissingen nemen in het belang van het team en spelers passeren. Dat is altijd heel moeilijk om te zeggen. Maar dat die jongens na tien jaar dan opeens in de media zeggen: die Van Gaal had gelijk. Dat vind ik het mooiste compliment dat ik kan krijgen als trainer/coach."

