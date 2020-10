Zwarte cijfers, maar ook waakzaamheid bij PSV: 'Hardste klappen komen nog'

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV - Pro Shots

De stemming is opperbest bij PSV. Er is veel enthousiasme en energie losgekomen bij de onverwachte aankoop van Mario Götze. En ook op de financiële afdeling heerst tevredenheid: voor het negende seizoen op rij schrijft de club zwarte cijfers, met een nettowinst van 1,6 miljoen euro in het 'coronaseizoen' 2019/2020. Die jaarcijfers werden donderdagochtend, een paar uur voordat Götze zijn nieuwe PSV-shirt omhooghield, gepresenteerd in het Philips Stadion. Maar de tevredenheid gaat hand in hand met waakzaamheid, want de club zal de hardste financiële klappen als gevolg van de coronacrisis nog moeten incasseren. "De grootste financiële impact zit in dit seizoen, 2020/2021", voorspelt financieel manager Jaap van Baar. Omzetdaling corona: 7 miljoen Eerst terug naar het heden, waarin Van Baar ten overstaan van de pers de jaarcijfers duidt. "Het was in veel opzichten een uitdagend jaar, maar ik ben blij dat er onderaan de streep een plus staat." Zijn woorden gaan gepaard met een veelzeggende glimlach. Want ook PSV is financieel gezien hard geraakt door het coronavirus.

Zo ging er een streep door de vijf resterende thuiswedstrijden (en bijbehorende inkomsten), werden seizoenkaarthouders tegemoetgekomen en gingen de concertreeks van Guus Meeuwis en een interland van Oranje in het Philips Stadion niet door. Alles bij elkaar kostte corona PSV vooralsnog 7 miljoen euro. Even dacht de in economie afgestudeerde Van Baar eraan om aan te kloppen in Den Haag. "Dat heeft wel door mijn hoofd gespeeld, omdat je alle opties moet afwegen. Maar wij verwachten niet dat wij, los van de NOW-regeling, steun hoeven te vragen aan de overheid." PSV dankt met name de loyale seizoenkaarthouders en sponsoren, die de door corona veroorzaakte negatieve impact enigszins beperken. De nog voor de uitbraak van het virus geboekte transfers van Hirving Lozano (38 miljoen) en Steven Bergwijn (30 miljoen) zorgen voor een positieve transferbalans van 22 miljoen. "Achteraf was dat financieel gezien onze redding", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands.

Dan die onzekere toekomst. Hoeveel van de 20 à 25 thuiswedstrijden moeten er bijvoorbeeld zonder publiek gespeeld worden? Niemand kan het voorspellen. Wel schetst Van Baar dat één thuisduel zonder supporters PSV ongeveer een miljoen kost. "Als je zo rekent, is dat een enorme impact", aldus de financieel manager. "Gelukkig konden we afspraken maken waardoor die kosten minder worden."

PSV kreeg voorschot NOW-regeling van 2,7 miljoen Ook de NOW-regeling, door de overheid in het leven geroepen voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies leden als gevolg van de coronacrisis, was belangrijk voor PSV. De club kreeg een financieel voorschot van 2,7 miljoen over de periode maart, april, mei. Of dat voorschot een definitieve vaststelling wordt, moet uitkeringsinstantie UWV nog bepalen. Financieel manager Van Baar zegt dat PSV een aanvraag heeft gedaan voor een tweede NOW-regeling, voor de periode juni, juli, augustus en september. Of PSV dat voorlopige voorschot krijgt, maakt het UWV naar verwachting eind oktober bekend.

De vraag is hoe lang dat, ook voor topclub PSV met een eigen vermogen van 40 miljoen, is vol te houden. "Operationeel gezien wordt volgend jaar een grote uitdaging. De verwachting is wel dat wij een operationeel verlies gaan realiseren", zegt Van Baar. "Maar dat is ook afhankelijk van transfers." En dus besloot PSV, ondanks een ongewisse toekomst, te investeren in kapitaal op het veld. Ook in spelers die niet voor een boekenbon naar Eindhoven zijn gekomen. Het salarisplafond van één miljoen lijkt met de komst van Eran Zahavi, Ibrahim Sangaré, Philipp Max en Götze wel doorbroken. Is dat eigenlijk wel verantwoord in een seizoen als het huidige? "Ja, want als dat niet zo was, hadden wij het niet gedaan", zegt Van Baar, die de berichten in Duitse media dat de 28-jarige wereldkampioen Götze drie miljoen euro gaat verdienen, ontkracht. Gerbrands: "Als wij geen transfers meer doen, gaan deze cijfers onderuit. Dat is het bedrijfsmodel. Wij hebben één plicht: waarde op het veld creëren. De PSV-selectie vertegenwoordigt nu waarde. Dat is voor ons een anker om te zorgen dat de cijfers volgend seizoen het liefst positief zijn - en anders een klein minnetje."

