Kokçü en Kalma uitgeroepen tot beste speler en speelster vorig eredivisieseizoen

Orkun Kokçü en Fenna Kalma zijn uitgeroepen tot beste speler en speelster van het vorige eredivisieseizoen. De oud-aanvoerder van Feyenoord en de voormalig spits van FC Twente kregen die prijs tijdens het gala van de eredivisie-awards in Utrecht, dat werd georganiseerd door de Eredivisie CV en voetbalzender ESPN.

Kokçü was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord. Aan de hand van de 22-jarige Haarlemmer, die eerder de jeugdopleiding van Feyenoord doorliep, legden de Rotterdammers voor het eerst sinds 2017 beslag op de kampioensschaal.

Kokçü was voor de gala-avond overgekomen uit Portugal, waar hij sinds een aantal maanden speelt voor Benfica. De prijs werd hem overhandigd door zijn ouders. "Ik ben sowieso hartstikke blij en trots dat ik deze prijs heb mogen winnen", reageerde hij.

Hoewel het een memorabel seizoen zou worden, duurde het even voordat Kokçü zijn draai had gevonden. Slaapproblemen speelden hem lange tijd parten. "Ik heb nachten gehad dat ik twee of drie uurtjes sliep", blikte Kokçü terug, terwijl hij vocht tegen de tranen.

Kalma dankt oud-ploeggenoten

Kalma maakte afgelopen seizoen dertig doelpunten voor FC Twente, dat achter Ajax op de tweede plaats eindigde in de eredivisie voor vrouwen. "Ik ben er supertrots op, al had ik het de andere meiden die genomineerd waren ook zeer gegund", zei de 23-jarige spits na haar uitverkiezing.