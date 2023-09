Spaanse voetballers spreken zich uit tegen Rubiales: 'Onaanvaardbaar gedrag'

In een gezamenlijke verklaring hebben de voetballers van het Spaanse elftal hun solidariteit betuigd aan hun vrouwelijke collega's. Ze spraken zich in een verklaring uit tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales, die in opspraak kwam door een ongevraagde kus aan speelster Jenni Hermoso na de gewonnen WK-finale.

Aanvaller Álvaro Morata las de verklaring voor op een persconferentie van de mannenploeg. "We willen het onaanvaardbare gedrag aan de kaak stellen van de heer Rubiales, die niet heeft voldaan aan de instelling die hij vertegenwoordigt", zei hij. "Het Spaanse voetbal moet een bron van respect, inspiratie, inclusiviteit en diversiteit zijn."

Rubiales blijft vooralsnog zitten

Rubiales weigert vooralsnog op te stappen. De FIFA heeft hem wel voor negentig dagen geschorst, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat de mondiale bond naar hem is gestart.

Diverse Spaanse clubs en topspelers spraken zich al uit tegen de bondsvoorzitter. 81 voetbalsters, onder wie de voltallige 23-koppige gouden WK-selectie, maakten bekend niet meer voor de Spaanse ploeg te willen spelen zolang Rubiales voorzitter is.