Van der Plas (BBB): meer macht voor de regio en minder 'witteboordenoverheid'

De overheid moet functioneren als een betrokken buurman of buurvrouw, maar moet tegelijkertijd op afstand blijven. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas gezegd in de jaarlijkse HJ Schoo-lezing. Ze pleit voor een 'noaberstaat' of 'mienskipstaet', gestoeld op de manier waarop mensen in Twente en Friesland graag willen samenleven. Met gemeenschappen die, waar mogelijk, eigen keuzes kunnen maken.

Net als veel andere partijen legt BBB in de aanloop naar de verkiezingen de nadruk op bestaanszekerheid voor burgers. Van der Plas: "Het eindpunt is dat iedereen in dit land zonder zorgen thuis in de tuin of achter de buis kan zitten. Waarin er geen grote zorgen zijn over werk, dure boodschappen en brandstof."

De overheid moet burgers vertrouwen en burgers moeten de overheid kunnen vertrouwen, vindt Van der Plas. Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot voorzieningen en kansen, ongeacht waar hij of zij woont. De afgelopen jaren zijn investeringen vooral gedaan in de Randstad, en te weinig in de regio. "Institutioneel urbanisme", noemt Van der Plas dat, appellerend aan de veelgebruikte term 'institutioneel racisme'.

Tegenstelling

Ze constateert dat de overheid zich steeds meer heeft teruggetrokken, waardoor mensen veel te veel zijn overgeleverd aan de markt. Maar de overheid moet aan de andere kant ook terughoudend zijn om zich te bemoeien met burgers en bedrijven. Overdreven bureaucratie heeft boeren tot boekhouders gemaakt, zegt ze.

Van der Plas erkent dat er een tegenstelling in haar boodschap zit. "Het is zowel een probleem dat de overheid zich terugtrekt uit Nederland, als dat diezelfde administratieve staat zich overal mee lijkt te bemoeien."

De huidige overheid is volgens haar vooral een "witteboordenoverheid". Het beleid wordt gemaakt door hoogopgeleide mensen die in hun eigen bubbel leven. Als het beleid faalt voelen zij dat niet, maar de gewone mensen wel. "De overheid moet stoppen een groot bedrijf te zijn."