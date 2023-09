Plasrel rondom feest van Belgische justitieminister breidt zich uit

In België groeit de commotie over een huisfeestje van de minister van Justitie waarbij herhaaldelijk tegen een politieauto is geplast. Videobeelden suggereren volgens de VRT dat minister Vincent Van Quickenborne, die wordt beveiligd sinds een verijdelde ontvoeringspoging, op de hoogte was van het incident.

Het parket, het Openbaar Ministerie in België, onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Van Quickenborne blijft bij zijn eerdere verklaring dat hij niet wist dat bezoekers van zijn feest tegen een geparkeerde politiewagen hadden geürineerd.

"De interpretatie van de beelden is suggestief en bewijst niet dat ik op de hoogte was van wat zich de uren daarvoor heeft afgespeeld", reageert hij op het bericht van de Vlaamse omroep.

Maar volgens de VRT wekken door beveiligingscamera's vastgelegde beelden een andere indruk. In de video, waarover de VRT schrijft maar die niet is gepubliceerd, duikt de minister op rond 04.00 uur 's nachts. In de uren ervoor hebben al meerdere gasten tegen de politieauto aan de overkant van de straat geplast.

'Plasimitatie'

Wanneer Van Quickenborne in beeld komt, staat hij volgens de omroep in beschonken toestand op de stoep. Hij leunt achterover en doet alsof hij gaat plassen. Daarna kijkt de minister samen met een gast naar de telefoon van Van Quickenborne "en is er grote hilariteit".

Vervolgens steekt de jubilaris - het feest van 14 augustus was ter ere van zijn vijftigste verjaardag - de straat over. "Net als zijn gasten die avond" opent Van Quickenborne de deur van de lege politieauto. De deur zat vermoedelijk niet op slot, omdat de accu leeg was. Er wordt niet beschreven wat de gastheer deed nadat hij het portier had geopend.

'Dit is interpretatie'

"De minister bevestigt dat hij de deur van de politieauto geopend heeft om die goed op slot te doen", zegt een woordvoerder van Van Quickenborne tegen de VRT. De bewindsman ontkent andermaal dat hij zou hebben geweten van het urineren tegen de auto.