Celstraf voor Haagse kunstenaar Andeweg voor mishandeling en verkrachting

De rechtbank in Amsterdam heeft de Haagse beeldend kunstenaar Julian Andeweg veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De 36-jarige Andeweg werd door de rechter schuldig bevonden aan aanranding, verkrachting en mishandeling. Lange tijd gold hij als veelbelovend talent in de Nederlandse kunstwereld: zijn werk was onder meer in het Maastrichtse Bonnefantenmuseum te zien.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had drie jaar cel tegen Andeweg geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het OM omschreef de zaak als "MeToo in de kunstwereld".

De rechtbank boog zich over zeven beschuldigingen aan het adres van de kunstenaar, waarvan drie verkrachtingen en een beschuldiging van jarenlange mishandeling. Hij werd uiteindelijk schuldig bevonden aan één aanranding, één verkrachting, en de langdurige mishandeling van zijn voormalige vriendin.

De misstanden kwamen in 2020 voor het eerst in de publiciteit door een artikel in NRC. Daarin werd Andeweg door zeker twintig mannen en vrouwen beschuldigd van aanranding, verkrachting en intimidatie. Zes vrouwen deden uiteindelijk aangifte.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Tijdens de behandeling van zijn zaak ontkende Andeweg het gros van de beschuldigingen of zei hij zich de gebeurtenissen niet goed te kunnen herinneren. De gebeurtenissen speelden zich af tussen 2013 en 2018, een periode waarin de kunstenaar veel drank en drugs gebruikte. De rechtbank bestempelde sommige verklaringen van hem als "ongeloofwaardig".

In het vonnis woog de rechtbank mee dat Andeweg verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege een persoonlijkheidsstoornis. Ook woog mee dat het lang heeft geduurd voor de zaak voor de rechter kwam. Tegen NRC zegt de advocaat van de kunstenaar, Peter Plasman, dat Andeweg zich beraadt op een mogelijk hoger beroep.