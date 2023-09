Vondrousová knokt zich langs Stearns en treft Keys in kwartfinales US Open

Dat Vondrousová andere koek was, ondervond ze gaandeweg het duel. Het winnen van de tiebreak leverde haar een ovationeel applaus op, maar gedragen door het enorme enthousiasme nam ze daarna net te veel risico.

De Tsjechische bleef kalm, wachtte geduldig haar kansen af en won vooral door haar solide spel.

Keys veel sterker dan Pegula

Pegula, vorig jaar kwartfinaliste in New York en dit jaar op de Australian Open en Wimbledon, speelde te voorzichtig en te afwachtend tegen Keys. Ze kreeg in de hele partij ook slechts een breekkans.