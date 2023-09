Bol trekt WK-vorm door, ook Bonevacia wint in Bellinzona

Bol moest op de 400 meter horden aan de bak om Shamier Little te verslaan. Pas bij de laatste horde nam Bol echt afstand van de Amerikaanse, die ook op de WK tweede werd achter de Nederlandse. Bol klokte 52,79. Cathelijn Peeters werd derde in 55,25.

Wereldkampioene Femke Bol heeft haar ongeslagen reeks op de 400 meter horden verlengd bij het Galà dei Castelli. Ruim een week na de succesvolle WK atletiek in Boedapest kwam een grote Nederlandse ploeg in actie bij de internationale wedstrijden in het Zwitserse Bellinzona.

Door een sterk eindschot kwam Liemarvin Bonevacia als eerste over de streep op de 400 meter. De Nederlands kampioen miste in Boedapest de WK-finale, in de Zwitserse Alpen mocht Bonevacia weer juichen. Hij bleef in 45,43 de Italiaan David Re en Zakhiti Nene uit Zuid-Afrika voor.

Bol hoopt haar topvorm nog twee weken vast te kunnen houden. Komende vrijdag loopt ze haar favoriete onderdeel bij de Diamond League in Brussel. Een week later staan de finales van de Diamond League op het programma in Eugene in de Verenigde Staten.

Nadine Visser werd knap tweede op de 100 meter horden, achter olympisch kampioen Jasmine Camacho-Quinn. De Nederlandse finishte na een sterke start in 12,61, haar beste tijd van het seizoen. Camacho-Quinn won in 12,56.

Visser testte eerder op de avond haar snelheid op de vlakke 100 meter. Daar werd 28-jarige Nederlandse met een tijd van 11,38 derde in de B-race.

Bijrol voor Seedo en Amels

N'ketia Seedo kon in het hoofdnummer van de 100 meter sprint geen rol van betekenis spelen. Seedo finishte ruim achter winnares Elaine Thompson-Herah als laatste. De olympisch kampioene bleef in 10,92 net voor Imani Lansiquot. De Britse had ook iets te vieren, zij dook voor het eerst onder de elf seconden: 10,99.

Douwe Amels werd in Bellinzona negende bij het hoogspringen, hij kwam in drie pogingen niet over 2,15 meter. Andrii Protsenko (Oekraïne) werd de verrassende winnaar, voor onder anderen wereldkampioen Gianmarco Tamberi. Vijf atleten kwamen niet hoger dan 2,24 meter, Protsenko had de minste foutpogingen, de Italiaan Tamberi werd vierde.

Burnet benadert pr

In het voorprogramma won Taymir Burnet de 100 meter sprint. Met een tijd van 10,12 bleef hij één honderdste boven zijn persoonlijk record en was hij de snelste in de B-race van het Galà dei Castelli.

Met zijn beste seizoenstijd had Burnet niet misstaan in de A-finale, die werd gewonnen door Oblique Seville. De Jamaicaan won in 10,01. Achter Seville bleef alleen de Keniaan Ferdinand Omanyala onder de tijd van Burnet.

Ramsey Angela werd derde in de B-race over 400 meter horden, met 49,71 benaderde hij zijn beste seizoenstijd. In de B-race over 400 meter kwamen liefst drie Nederlanders in actie. Isaya Klein Ikkink won, met 45,87 bleef hij Isayah Broers nipt voor. Terrence Agard werd vierde.