Bol trekt WK-vorm door en wint ook in Bellinzona, Peeters derde

Bol moest in Bellinzona aan de bak om Shamier Little te verslaan. Pas bij de laatste horde nam Bol echt afstand van de Amerikaanse, die ook op de WK tweede werd achter de Nederlandse.

Wereldkampioene Femke Bol heeft haar ongeslagen reeks op de 400 meter horden verlengd bij het Galà dei Castelli. Ruim een week na de succesvolle WK atletiek in Boedapest won Bol bij de internationale wedstrijden in het Zwitserse Bellinzona in een tijd van 52,79. Cathelijn Peeters werd derde in 55,25.

In Boedapest werd Bol wereldkampioen op de 400 meter horden en wonnen zij en Peeters goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Bol hoopt haar topvorm nog twee weken vast te kunnen houden. Komende vrijdag loopt ze haar favoriete onderdeel bij de Diamond League in Brussel. Een week later staan de finales van de Diamond League op het programma in Eugene in de Verenigde Staten.

Bijrol voor Seedo en Amels

N'ketia Seedo werd in Bellinzona laatste op de 100 meter sprint, gewonnen door de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah. De olympisch kampioene bleef in 10,92 net voor Imani Lansiquot. De Britse had ook iets te vieren, zij dook voor het eerst onder de elf seconden: 10,99.

Douwe Amels werd negende bij het hoogspringen, hij kwam in drie pogingen niet over 2,15 meter.

Burnet wint

In het voorprogramma won Taymir Burnet de 100 meter sprint. Met een tijd van 10,12 was hij de snelste in de B-race van het Galà dei Castelli. Daarmee had hij niet misstaan in de A-finale, die werd gewonnen door Oblique Seville. De Jamaicaan won in 10,01. Achter Seville bleef alleen de Keniaan Ferdinand Omanyala onder de tijd van Burnet.

Nadine Visser sprintte op de 100 meter naar de derde plaats in 11,38. Visser loopt later vanavond ook de 100 meter horden. Onder meer Jorinde van Klinken (discus) en Liemarvin Bonevacia (400 meter) komen nog in actie.