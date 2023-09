Smash Mouth-zanger Steve Harwell, bekend van All Star, overleden

Steve Harwell, de zanger van de Amerikaanse rockband Smash Mouth, is vandaag op 56-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn manager stierf hij "vredig en gerustgesteld" omringd door zijn familie en vrienden. Hij overleed aan acuut leverfalen.

Smash Mouth is in Nederland vooral bekend van de hit All Star, die in 1999 uitkwam. Het nummer stond slechts twee weken in de Top 40, maar werd nog bekender toen het twee jaar later gebruikt werd als openingsnummer in de populaire animatiefilm Shrek.

De laatste jaren beleeft het nummer een opleving vanwege filmpjes op TikTok. Het nummer wordt op het sociale medium veel onder filmpjes gezet vanwege de zin "I ain't the sharpest tool in the shed" (ik ben niet de slimste), waarna er meestal een filmpje volgt van iemand die iets stoms doet.

Populair in de VS

In de Verenigde Staten was de band succesvoller dan in Nederland: het eerste album Fush Yu Mang en vooral het nummer Walkin' on the Sun waren er zeer populair. Hoewel het succes van All Star niet meer werd geëvenaard, bleef nieuwe muziek van de band regelmatig opduiken op soundtracks van films en in series.

Harwell verliet de band in 2021 vanwege gezondheidsproblemen. Hij kampte met een hartspierziekte en had de ziekte van Wernicke, waardoor zijn hersenen niet meer goed functioneerden. Hij werd vervangen door Zach Goode en leefde sindsdien in de luwte. Zijn manager liet gisteren weten dat hij niet lang meer te leven had en door onder anderen zijn verloofde werd verzorgd.

"Hij had een onweerstaanbare charme en charisma, onbevreesd roekeloze ambitie en enorme ballen", zegt zijn manager. "Steve had een leven waarbij hij altijd vol gas ging. (...) Hij zal enorm gemist worden door iedereen die hem kende."